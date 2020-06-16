YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da havadan yapılan denetimlerle 66 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da havadan yapılan denetimlerle 66 sürücüye ceza kesildi

ANTALYA HABERLERİ  | 16.06.2020 19:04 | Son Güncelleme

Denetimlerin görüntüleri basınla paylaşıldı

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 66 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Denetimlerle sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otoyollarda ve şehirler arası yollarda sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi ihlallerin önlenmesine yönelik havadan denetim yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 66 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı."

Devam edeceği vurgulanan çalışmalarla ilgili görüntüler, basınla paylaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Antalya Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:45
Sabah
05:31
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:25
Yatsı
22:03

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Atlas Eczanesi
Muratpasa
Aygün Eczanesi
Muratpasa
Çağla Eczanesi
Muratpasa
Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Dünya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.