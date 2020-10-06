YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da havadan yapılan trafik denetimleri sonucu 224 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimleri sonucu 224 sürücüye ceza uygulandı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.10.2020 19:31 | Son Güncelleme

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimleri sonucu 224 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 224 sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde kent trafiği helikopter ve drone ile denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 224 sürücüye para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Denizli’nin de aralarında bulundu 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı
Denizli’nin de aralarında bulundu 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:50
Öğle
12:50
İkindi
16:07
Akşam
18:41
Yatsı
19:55

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Gürel Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Özdemir Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Fetö’nün Kara Harp Okulu’nun ’şok Mangası’ Bezdirme Operasyonu Mağdurları İha’ya Konuştu
Fetö’nün Kara Harp Okulu’nun ’şok Mangası’ Bezdirme Operasyonu Mağdurları İha’ya Konuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.