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Antalya'da havalimanından günde 70 bin turist giriş yapıyor

25.08.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin: - "Salgına, yangına rağmen bu performans çok önemli bir başarıdır. İngiltere'nin de Türkiye'ye kısıtlamayı kaldırması bekleniyor. İngiltere pazarı açılırsa ve sezonu uzatabilirsek biraz daha rahatlama olur"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Havalimanı'ndan günde ortalama 70 bin turistin giriş yaptığını belirterek, salgın ve yangın koşullarına rağmen bu performansın başarılı olduğunu söyledi.

Çetin, Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Manavgat, Akseki, İbradı, Gündoğmuş bölgelerindeki yangınlarda ilk günden itibaren üyelerin yanında olduklarını anlattı.

Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarının arttığına dikkati çeken Çetin, aşılamanın henüz istenilen düzeye gelmediğini ifade etti.

Salgının önlenmesi ve tekrar kapanmaların engellenmesi için aşılanmanın artması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Hizmet sektöründen, toplu ve kapalı mekanlardan özellikle rica ediyorum. Kurallara uymazsak Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oluruz. Komitelerimiz sektör mensuplarını uyarmaya devam etmelidir." diye konuştu.

Salgından etkilenen turizmin ise bu yıl geçen yıla göre daha iyi konumda olduğunu ifade eden Çetin, kentteki yabancı turist sayısının 5 milyona yaklaştığını söyledi.

Antalya'ya gelen 4 turistten birisinin yurt dışındaki Türkler olduğunu anlatan Çetin, "Bu yıl iç turizm de geçen yıla göre daha iyi. Havalimanımızdan günde 70 bin civarında turist giriş yapıyor. Salgına, yangına rağmen bu performans çok önemli bir başarıdır. İngiltere'nin de Türkiye'ye kısıtlamayı kaldırması bekleniyor, İngiltere pazarı açılırsa ve sezonu uzatabilirsek biraz daha rahatlama olur." diye konuştu.

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