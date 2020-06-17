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Antalya’da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 17.06.2020 17:00 | Son Güncelleme

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Deliağa için, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören 21 yıllık polis memuru Mehmet Deliağa, dün yaşamını yitirdi.

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Deliağa için, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören 21 yıllık polis memuru Mehmet Deliağa, dün yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Deliağa’nın Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilerek, tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Deliağa’nın meslektaşları ve yakınları yer aldı. Uzun yıllar Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevini sürdüren Deliağa’nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Hatay’a gönderildi.

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