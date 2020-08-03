Antalya'da hayvan otlatan genç kızın kaçırıldığı iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yayladan hayvan otlatırken 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddia edilen genç kız bulundu.

Emine Ebru Arıcan'ın (22) yaylada hayvanlarını otlatırken kaçırıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Oluşturulan özel jandarma ekibinin araştırması sonucu genç kızın A.B. ile kaçtığı tespit edildi.

Yerleri tespit edilen A.B. ile Arıcan ifadelerine başvurulmak üzere İbradı Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Arıcan'ın ifadesinde kaçırılmadığını, gönül rızasıyla evlenmek amacıyla A.B. ile gittiğini ve hiç kimseden şikayetçi olmadığını söyledi öğrenildi.

İfade işlemlerinin ardından Arıcan ve A.B. karakoldan ayrıldı.

Manavgat ilçesinde 30 Temmuz'da Emine Ebru Arıcan, komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkisinde oğlak otlatmaya gitmiş, bir süre sonra E.C, kimliği belirsiz 3 kişinin, Arıcan'ı kaçırdığını bildirmişti. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlatmıştı.

