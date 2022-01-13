Antalya'da heyelan nedeniyle bir kısmı çöken kara yolu ulaşıma kapandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolunun bir kısmı çöktü.

Güzelyalı Mahallesi'nin İhtiyarlı mevkisinde, heyelan dolayısıyla yolda çökme meydana geldi. Yolun bir kısmı baraj gölüne çöktü, kalan bölümünde de yer yer büyük çatlaklar oluştu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede önlem alarak yolu trafiğe kapattı.



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