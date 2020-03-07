YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da "hırsızlık" bahanesiyle gasp

Antalya'da "hırsızlık" bahanesiyle gasp

ANTALYA HABERLERİ  | 07.03.2020 15:31 | Son Güncelleme

Çalıntı olduğu bahanesiyle eline aldığı telefonu gasbeden şüpheli, yakalandı

Antalya'da çalıntı olduğu bahanesiyle eline aldığı telefonu gasbeden şüpheli, gözaltına alındı.

B.K, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki polis ekiplerine, yürüdüğü sırada yanına gelen bir kişinin zorla elinden aldığı cep telefonunu hırsızlık malı olduğunu belirterek gasbettiğini bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Cep telefonunun satılmış olma ihtimalini değerlendiren polis, telefon alım satımı yapan iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Eşkali belirlenen M.Ö, Baraj Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişAdana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Antalya Gasp Kepez Teomanpaşa Mahallesi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Antalya Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:13
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:04
Yatsı
20:18

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Aygün Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Koçak Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Ünal Eczanesi
Muratpasa
Bülbüller Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu

Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.