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Antalya'da hortum ve fırtına seralara zarar verdi

23.02.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hortum ve fırtına seralara zarar verdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen hortum ve fırtına seralarda hasara yol açtı.

Altıntaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan hortum sebze seralarını kaplayan naylonları parçaladı, ürünlere zarar verdi. Bölgede etkili olan fırtına da bazı seralarda hasara neden oldu.

Hortum nedeniyle mahalledeki elektrik telleri koptu. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kopan tellerin onarımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrik sorunu yaşanması ihtimaline karşı İstanbul'dan ekiplerin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Altıntaş Mahalle Muhtarı Bilal Çelik, AA muhabirine, bölgede 100 dönümlük serada zarar meydana geldiğini söyledi.

Hortumun sabah bir anda oluştuğunu anlatan Çelik, "Gök gürültüsünden sonra dolu vurmuş, ardından hortum oluşmuş. 100 dönümlük sera yerle bir oldu. Elektrik, telefon kabloları hepsi koptu. Ekipler çalışıyor, kısmen elektrik var. Aksu İlçe Tarım hasar tespit çalışmasını yaptı." dedi.

Şiddetli yağış nedeniyle Kepez ilçesi Altınkale Mahallesi'ndeki yollarda da su birikintileri oluştu, araç trafiğinde güçlükler yaşandı.

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı sahili ile falezlerde dev dalgalar görüldü.

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