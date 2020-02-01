Antalya’da Huzur Akdeniz (2020-1) Uygulaması

Huzur Akdeniz (2020-1) Uygulaması kapsamında 24 bin 813 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 103 kişi yakalandı.

Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ve kamuya açık alanların güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla 2 aşamalı “Huzur Akdeniz Uygulaması (2020/1)” gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri personel takviyesi ile toplam bin 897 personel, 494 ekip, 2 deniz aracı, 2 helikopter ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.

Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 51 sabit uygulama noktası ve 247 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 24 bin 813 kişi sorgulandı. Arandığı tespit edilen 103 kişi yakalandı. 4 şahıs gözaltına alındı, 10 şahsa bin 683 TL adli-idari işlem uygulandı. 3 bin 523 araç kontrol edildi. 220 araca 179 bin 881 TL para cezası uygulandı.

40 araç trafikten men edildi, bir çalıntı araç bulundu. 247 işyeri kontrol edildi. 9 işyerine cezai işlem uygulandı ayrıca 278 metruk bina ve çevresi denetlendi. Uygulama esnasında, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği, 79 adet mermi, bir kesici/delici alet, 15 gram esrar, 35 gram skunk ve 5 litre kaçak içki ele geçirildi.

