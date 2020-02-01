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Antalya'da "Huzur Akdeniz Uygulaması"nda aranan 103 kişi yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.02.2020 18:52 | Son Güncelleme

Antalya'da "Huzur Akdeniz Uygulaması"nda aranan 103 kişi yakalandı

Antalya'da 1897 personelin katılımıyla düzenlenen "Huzur Akdeniz Uygulaması"nda aranan 103 kişi yakalandı.

Kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi amacıyla kentte iki aşamalı "Huzur Akdeniz Uygulaması" gerçekleştirildi.

Kentteki 1897 personelin görev aldığı, iki deniz aracı ile iki helikopterin destek verdiği ve iki dedektör köpeğin kullanıldığı uygulamada 51 sabit nokta ve 247 umuma açık yerde 24 bin 813 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Ekiplerce arandıkları tespit edilen 103 kişi yakalandı, 4 kişi gözaltına alındı, 220 sürücüye 179 bin 881 lira ceza uygulandı, 40 araç trafikten men edildi, bir aracın çalıntı olduğu belirlendi.

Uygulamada iki kurusıkı tabanca, iki av tüfeği, 15 gram esrar, 35 gram skunk ve 5 litre kaçak içki ele geçirildi.

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