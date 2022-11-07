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Antalya'da iç kanama geçiren yaralı tilki kurtarıldı

07.11.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç çarpmasıyla iç kanama geçirdiği, göz ve ayağından yaralandığı anlaşılan tilki veteriner hekimlerin çabasıyla hayata döndü.

Serik ilçesinde yaralı bulunan tilki, tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Kuruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek.

Karadayı Mahallesi'nde arazide yaralı bir tilkinin yerde yattığını fark eden duyarlı vatandaşlar durumu Serik Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden belediye ekibi, araç çarpması sonucu yaralandığı anlaşılan tilkiyi veteriner kliniğine götürdü.

Gözü ve ayağından yaralandığı ve iç kanama geçirdiği belirlenen tilkinin tedavisine başlandı.

Veteriner hekim Rıfat Çelik, 8-9 aylık dişi tilkinin ilk müdahalesini yaptıkları ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Hayvanın sol ayağında yumuşak doku zedelenmesi olduğunu belirten Çelik, "Çarpmanın etkisiyle sağ gözü basınçtan dolayı patlamış. Sağlam olan tek gözüyle yaşamını sürdürebilir." dedi.

Veteriner Faruk Oğan da zarar gören gözü ameliyatla alınacak tilkinin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceğini kaydetti.

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Serik tedavi tilki veteriner

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