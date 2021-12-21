Antalya'da içinde uyuşturucu bulunan kargo paketini alan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, kargoyla gönderilen fıstık paketinin içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten ilçeye kargoyla uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, A.Y'nin kargo şirketinin şubesinden paketi teslim aldığını belirledi.

Şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda, kargoyla gönderilen fıstık paketine gizlenmiş 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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