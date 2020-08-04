YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı

Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.08.2020 21:49 | Son Güncelleme

Zanlının arabayı çalma girişimi çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde iki çocuğun bulunduğu otomobili çalma girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Cikcilli Mahallesi Eğri Köprü Caddesi'nde anneler N.D. ve E.B, içinde çocukları E.C.D. (10) ve M.C.B. (12) bulunan otomobili, sıcak hava nedeniyle klimasının açık kalması amacıyla çalışır halde bırakarak pizza almaya gitti.

Bu sırada yoldan geçen Burak Ç'nin (27) otomobile bindiğini fark eden kişi, anneleri uyardı.

Anneler, şüphelinin hareket ettirdiği aracı çevredekilerin de yardımıyla durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Burak Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve motosiklet hırsızlığından da arandığı belirlenen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "hırsızlığa teşebbüs" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Bu arada zanlının arabayı çalma girişimi çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kamera kayıtlarında kadınların otomobilden inmesinden kısa bir süre sonra şüphelinin araca binmesi ve arabanın hareket etmesinin ardından annelerin arkasından koşması yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Şehit eşine hakarete tepkiler artıyor

Şehit eşine hakarete tepkiler artıyor

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi öldü

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi öldü

Tarihi Palata Çeşmesinin suları yola akıyor

Tarihi Palata Çeşmesinin suları yola akıyor

Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

Antalya Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:25
Sabah
05:58
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:09
Yatsı
21:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Erdem Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Huzur Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Zehirli balon ve aslan balıklarının biyolojisi çözülüyor

Zehirli balon ve aslan balıklarının biyolojisi çözülüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Beşiktaş'a "N'Sakala" sitemi

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Beşiktaş'a "N'Sakala" sitemi

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.