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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

09.08.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kalkan Mahallesi'nde E.A. (23) yönetimindeki 35 KRT 89 plakalı otomobil ile H.İ.D'nin (35) kullandığı 42 DUG 60 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü E.A. ile aynı araçta bulunan S.Y. (18) ve K.A. (25) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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