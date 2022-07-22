Antalya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D.A. (37) yönetimindeki 09 ADV 463 plakalı otomobil, Kınık Mahallesi D-400 kara yolunda A.C'nin (44) kullandığı 41 AAV 626 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden D.A. ile diğer otomobildeki S.C. (39), A.C. (16) ve B.C. (10) yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

