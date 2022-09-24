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Antalya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

24.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Salmaz'ın kullandığı 07 BAT 140 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mustafa Öksüz yönetimindeki 07 AUL 02 plakalı otomobil, Yalnız Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Saliha Öksüz ve Gökhan German yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Finike ve Kumluca'daki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Finike

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