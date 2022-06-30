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Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

30.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza yerinden kaçarak yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu sürücü ile yanındaki kişi, havalimanında yakalandı

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan yabancı uyruklu sürücü ve yanındaki kişi, havalimanında gözaltına alındı.

Muhammet Oğuz Bolat'ın (45) kullandığı 07 YV 515 plakalı otomobil, Kadriye Mahallesi'nde, H.M. (21) yönetimindeki 07 AJK 557 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bolat, sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, İngiltere uyruklu sürücü H.M. ve yanındaki A.H'nin (23) kazadan sonra kiralık araçtan inerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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