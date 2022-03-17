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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

17.03.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çarpışan iki otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Adem Ö'nün kullandığı 07 ADJ 549 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Alaaddin Ö. idaresindeki 07 UK 922 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobiller, daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 07 YAF 77 ve 07 UK 922 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada sürücü Adem Ö. ve aynı araçtaki Pakize Ö. ile park halindeki otomobilde bulunan Şevket E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Pakize Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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