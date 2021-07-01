Antalya'da imar planları iptal edilen mahallenin sakinleri, yolu ulaşıma kapatarak eylem yaptı

Antalya'da Kırcami Mahallesi sakinlerinden oluşan kabalık bir grup, yaklaşık 40 yıldır imar sorunlarının çözülmediği ve hazırlanan planların mahkemece iptal edildiği gerekçesiyle yolu ulaşıma kapatarak eylem yaptı.

Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi'ndeki arsada bir araya gelen mahalle sakinlerinden oluşan kalabalık, Kırcami bölgesinin 5 bin ve 25 binlik imar planlarının mahkeme kararıyla iptal edilmesine taşıdıkları dövizlerle tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Sevgi Tatar Dündar, arazilerin kendilerine atalarından kaldığını söyledi.

İmarı olmadığı için arazilerinden hiçbir şekilde faydalanamadıklarını belirten Dündar, "İmarlı yerin metrekaresi 15 bin, bir sokak aşağıdaki bizim yerlerimizde ise metrekare fiyatı 1000 lira. Satıp çocuklarımızın geleceğini sağlayamıyoruz. Burada yılanın çıyanın içinde, taşın toprağın içinde ömürlerimiz geçti." diye konuştu.

Tamer Şenol ise uzun zamandır bu adaletsiz durumla yaşadıklarını söyledi.

Mahallenin etrafındaki her yerin imarının olmasına karşın tapulu arsalarının olduğu mahalleye imar verilmediğini öne süren Şenol, "Bütün yerler atadan kalma, alın teri. İnsanlar sadece imarını istiyor, başka bir şey istemiyor. İmarımız neden yok? Dağlara taşlara imar verilerken, şehri göbeğine imar verilmiyor. Bu hak mı?" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından gruptakiler Yalı Caddesi'ni ulaşıma kapattı.

Polisin ikna çabası sonucu yolu açan mahalle sakinleri, bu kez 1830 Sokak'ta eylemlerine devam etti.

Araçların geçişine izin vermeyen protestocular, kendilerine engel olmak isteyen polislerle tartıştı.

Mahalle sakinleri daha sonra uyarılar üzerine dağıldı.

