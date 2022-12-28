YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da İngiliz turist, Müslüman olup "Leyla" ismini aldı

Antalya'da İngiliz turist, Müslüman olup "Leyla" ismini aldı

28.12.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da İngiliz turist Lousie Rose Harris, İslam dinini seçerek "Leyla" adını aldı.

Tatil için Antalya'ya gelen Harris, camileri ziyaret etti. Camilerden, ezandan ve arkadaşlarından etkilenen Harris, İslam'ı araştırınca Müslüman olmaya karar verdi.

İngiliz kadın için Serik İlçe Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Harris'e İslamiyet'in temel esaslarını anlattı.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve "Leyla" ismini alan İngiliz kadına, "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi.

Törene Serik İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun, Dinler Bahçesi Rehber İmam Hatibi Sonay Yıldırım da katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda 1 kişi yakalandıAntalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı
Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldiTokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Malatya'da kar nedeniyle 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyorMalatya'da kar nedeniyle 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Anahtar Kelimeler:
Serik islam

Antalya Namaz Vakitleri 28 Aralık Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:04
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:16
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Çocukları erotik filme aldı! ''O kadar da küçük değiller'' dedi

Çocukları erotik filme aldı! ''O kadar da küçük değiller'' dedi

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.