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Antalya'da ırklarında en iyi köpekler yarıştı

21.05.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ırklarında en iyi köpekler yarıştı

Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu Alman Çoban Köpeği Derneğinde "Irk standartları" yarışması düzenlendi.

Muratpaşa ilçesi Falez Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin çeşitli illerinden 100'den fazla farklı ırklardan köpekler katıldı. Hakemler, kuyruk ve kulakların durumu, yürüyüşü sırasında baş ve ayakların konumunu gibi farklı kriterlerde değerlendirme yaptı. Yarışmada dereceye giren köpeklerin sahiplerine madalya ve plaket verildi, mama hediye edildi.

Etkinlikte eğitmen Eyüp Doğan, köpekleri Amiral ve Mocha ile itaat, eğitmen Uğur Kurşun da köpekleri Mustang ve Paper ile frizbi gösterisi yaptı.

Alman Çoban Köpeği Derneği Başkanı Özlem Güleşken, Türkiye'nin birçok ilinden yarışmaya katılım olduğunu söyledi. Irk köpeklerin korunmasının önemli olduğunu ifade eden Güleşken, köpekleriyle aralarında çok büyük bir bağ olduğunu ve amaçlarının köpek sevgisini herkese aşılamak olduğunu kaydetti.

Köpek eğitmeni Uğur Kurşun ise yarışma ile Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki hayvanseverlerin bir araya geldiğini vurguladı.

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