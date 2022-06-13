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Antalya'da ırmakta kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor

13.06.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ırmakta kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolduğu bildirilen Burundi uyruklu turisti arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Köprüçay Irmağı'nda iki gün önce akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı yapılan Burundi uyruklu Ally Seifu Bukere'yi (22) arama çalışmalarına, olumsuz hava koşullarının etkisini yitirmesiyle yeniden başlandı.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. AKUT ile İHH Arama Kurtarma ekipleri ve Side Sualtı Arama Kurtarma Kulübü üyesi dalgıçlar da çalışmalara destek veriyor.

Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na 11 Haziran'da arkadaşlarıyla giden Bukere'nin akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti. Dün yapılan aramalarda sonuç alınamamış, şiddetli yağış ve suyun bulanıklaşmasından dolayı çalışmalara ara verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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