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Antalya'da iş yerinde yasak ırk köpek besleyen kişiye para cezası kesildi

05.02.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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Antalya'da iş yerinde yasak ırk köpek besleyen kişiye para cezası kesildi

Antalya'da iş yerinde yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 10 bin 434 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa Belediye zabıtası, Vergi Dairesi ve SSK görevlileriyle, Muratpaşa ilçesindeki telefon alım ve satımı yapan 10 iş yerinde arama ve denetleme yaptı.

Çalıntı ürüne rastlanmayan denetimde, 36 cep telefonuna el konuldu. Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekibi ise 1 iş yerine, yasaklı hayvan beslemekten dolayı 10 bin 434 lira ceza kesti.

Belediye, SGK ve Maliye ekiplerince ruhsatsız faaliyet göstermek, sigara içilmez tabelası bulundurmamak, sigortasız işçi çalıştırmak, ödeme kaydedildi cihaz fişi kesmemek, fatura düzenlememek suçlarından 117 bin 780 lira cezai işlem uygulandı.

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