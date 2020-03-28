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Antalya’da jandarma ekipleri sahilleri denetledi

ANTALYA HABERLERİ  | 28.03.2020 14:10 | Son Güncelleme

Antalya’da jandarma ekipleri sorumluluk sahalarında bulunan alanlarda, yeni tip korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetledi.

Antalya’da jandarma ekipleri sorumluluk sahalarında bulunan alanlarda, yeni tip korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetledi. Ekipler, sahil kesimlerini kontrol ederek, yasağa uymayan vatandaşları sahilden çıkardı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele kapsamında hafta sonlarında, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de, sorumluluk sahasında yer alan tüm yerleşim alanlarında vatandaşlara Korona virüsüne karşı bilgilendirmelerde bulunarak, ilgili uygulamalar ve yasaklar konusunda uyardı. Kaş, Kumluca, Kemer, Gazipaşa ve Finike’de ise sahil kesimlerini kontrol eden ekipler, uyarıları dikkate almayarak sahile gelen vatandaşları da sahilden çıkardı. Ekipler, piknik alanlarında da denetimlerini sürdürüyor.

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