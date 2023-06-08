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Antalya’da jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

08.06.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından 10 gram skunk, 20 adet sentetik hap, 4 gram kenevir tohumu, 4 adet esrar öğütücüsü, 30 paket doldurulmuş bandrolsüz makaron, 5 kg işlenmemiş tütün, 300 adet boş makaron, 1 adet sigara dolum makinesini ele geçirildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. İki şüpheli şahsın Kepez ilçesinde bulunan ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 10 gram skunk, 20 adet sentetik hap, 4 gram kenevir tohumu, 4 adet esrar öğütücüsü, 30 paket doldurulmuş bandrolsüz makaron, 5 kg işlenmemiş tütün, 300 adet boş makaron, 1 adet sigara dolum makinesinin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı ifade edilerek, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına ara vermeden devam edileceği vurgulandı.

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