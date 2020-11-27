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Antalya’da jandarmadan açıkta tütün ve makaron satanlara ceza

ANTALYA HABERLERİ  | 27.11.2020 10:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde, açıkta sarmalık tütün ve boş makaron satan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksu’nun Fettahlı Mahallesi pazar yerinde denetim yapıldı.

Antalya’da jandarmadan açıkta tütün ve makaron satanlara ceza

Antalya’nın Aksu ilçesinde, açıkta sarmalık tütün ve boş makaron satan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksu’nun Fettahlı Mahallesi pazar yerinde denetim yapıldı. Kontrollerde O.B’nin (38), 25 kilogram açıkta sarmalık kıyılmış tütün ve 14 bin 400 adet boş makaron sattığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 25 kilogram açık tütüne el konularak, şahsa 639 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Yine aynı pazar yerinde 70 kilogram tütün ve 9 bin 600 adet boş makaron satan S.B’ye de , bin 287 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya’da jandarmadan açıkta tütün ve makaron satanlara ceza

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