Antalya'da jandarmaya ateş etmeye çalışan firari yakalandı

Antalya'da "Dur" ihtarına uymayarak jandarmaya ateş açmaya çalışan ve kasten yaralama suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma suçlarından araması bulunan H.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin Sarılar Mahallesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyon sırasında firari silahla kaçmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayarak jandarmaya ateş etmeye çalışan şüphelinin silahı tutukluluk yaptı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen H.E. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz