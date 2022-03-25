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Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

25.03.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait kabloların çalındığı ve mala zarara verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kepez, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, E.Ç, A.E. ve H.İ.Y. gözaltına alındı.

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