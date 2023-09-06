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Antalya’da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 14 bin 279 lira para cezası uygulandı

06.09.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Av sezonunun açılmasıyla birlikte Antalya DKMP birimleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan 4 kişiye 14 bin 279 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 2023-2024 yılı av sezonunun açılmasıyla birlikte yasa dışı avcılıkla mücadele çerçevesinde ekipler kaçak avcılığı önlemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.
DMKP Antalya Şefliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında koruma altında ki hayvanların avlanmasını engelleme ve avcılar tarafından kanunlar çerçevesince belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek amacıyla toplam 84 kişi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet etmekten dolayı toplam 14 bin 279 TL yasal işlem uygulanarak avladıkları hayvanlara el konuldu.

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