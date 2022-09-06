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Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

06.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.C'nin kaçak alkol sattığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Ermenek Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 250 litre etil alkol, 20 şişe viski, 2 litre votka, 2 bin 450 içki şişesi, 180 şişe kapatma aparatı, 400 etiket, 950 sahte bandrol ve 255 bilyeli kapak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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