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Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

11.11.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 115 şişe kaçak içki, 320 litre etil alkol ele geçirildi.

Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkol üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Kepez'de E.B'nin ikametgahına düzenlenen operasyonda 320 litre etil alkol, 115 şişe kaçak içki, 225 şişe kapağı, 380 sahte bandrol, 290 viski dolum ambalajı, 302 adet çeşitli markalara ait boş şişe ele geçirildi.

Operasyonda E.B. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaçakçılık operasyon

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