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Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

14.07.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belören Mahallesi Alakilise mevkisinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan Y.K, A.K.B. ve İ.G'yi suçüstü yakaladı.

Ekipler, kaçak kazıda kullanılan dedektör ve diğer malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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jandarma tarihi eser kaçakçılığı

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