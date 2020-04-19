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Antalya'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.04.2020 12:20 | Son Güncelleme

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büyükşehirlerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin devriye görevi yaparken, Zeytinada Mahallesi Şansa mevkisindeki ormanlık alanda iki motosikletin bulunduğunu fark etti.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kaçmaya çalışan B.A, H.A, M.A. ve H.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin 6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğinde tarihi kalıntıların bulunduğu alanı kazarak define aradıkları, kazılan alanın tabanında mozaiklerin bulunduğu tespit edildi.

Kaçak kazıda kullanılan aletler ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gaz lambası şeklindeki kandile el konuldu.

Şüphelilere, ayrıca Kovid-19 tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

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Gazipaşa Kaçak Kazı Para Cezası Tarihi Eser

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