Antalya'da kaçak sigara üretimi için imalathane kuran 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da kaçak sigara imalatı ve paketlemesi yapılan adreslere düzenlenen operasyonda, 1 milyon 523 bin 880 boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı ve paketleme işlemi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kepez ilçesinde 2 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 1 milyon 523 bin 880 boş makaron, 98 bin 400 içi tütünle doldurulmuş makaron, bandrol, sigara tütünü, hava kompresörü ve sigara sarma makineleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, sigara üretimi için imalathane kurdukları belirlendi.

