Antalya'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gerçekleştirilen kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Muratpaşa ilçesindeki bir depoya yapılan baskında ithalatı ve satışı yasak 738 şişe elektronik sigara likiti, 568 elektronik sigara ve 1500 elektronik sigara etiketi ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde ise üretilerek bandrol yapıştırılan sahte içkilerin yılbaşı öncesi piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 112 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

