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Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

17.08.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kumköy Mahallesi'ndeki bir markette arama yaptı.

Aramada, çeşitli markalarda 185 kulaklık, 67 hoparlör, 9 kamera ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli Y.A. gözaltına alındı.

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