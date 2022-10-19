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Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı

19.10.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı

Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kepez ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İki ilçede bazı şüphelilerin ev ve eklenti yerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin 500 doldurulmuş makaron, 141 bin 400 boş makaron, 12 bin paketleme naylonu, 3 kompresör, 5 dolum makinesi, tabanca ve 115 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili V.A, H.A, M.A, M.A.E, A.A. ve E.H.O, gözaltına alındı.

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antalya kaçakçılık jandarma operasyon

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