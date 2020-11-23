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Antalya’da Kadın Destek Uygulaması

ANTALYA HABERLERİ  | 23.11.2020 13:41 | Son Güncelleme

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) için çalışmalarını sürdürüyor.Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teknik imkan ve kapasitesi ile geliştirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) 2018 yılında hayata geçirilmişti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) için çalışmalarını sürdürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teknik imkan ve kapasitesi ile geliştirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) 2018 yılında hayata geçirilmişti. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, IOS ve Android marketlerinden indirebileceği T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasında gelen onay koduyla aktif hale getirebileceği bir uygulama olan KADES, şiddet mağduru kadınların cihaz konum bilgileri açık halde iken uygulama butonuna tek bir dokunuşla en hızlı şekilde 112/155/156 acil çağrı merkezine ulaşmaları sağlanıyor. Sonrasında olay yerine en yakın ekip sevk edilerek olaya müdahale edilirken, şüphelinin yakalanması ile mağdura yönelik gerekli güvenlik tedbirleri sağlanıyor.
Polis ekipleri ise uygulama hakkındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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