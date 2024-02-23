Antalya’da kamp, karavan, outdoor sektör liderleri bir araya geliyor

Antalya’da İlk kez Jojo Expo ve ANFAŞ’ın ortak düzenleyeceği Jojo Caravanport Antalya & Anfaş Outdoor Expo, 28 Şubat Çarşamba günü Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Jojo Expo ve ANFAŞ, 90’dan fazla firma 120’den fazla markayla Antalya’da ilk kez sektör liderleri ve doğaseverleri bir araya getirmenin heyecanını yaşıyor.

28 Şubat-3 Mart 2024 tarihleri arasında, 5 gün boyunca saat 10.30 ile 19.30 arası açık olacak fuarda; karavan çeşitleri, karavan yan sanayi, tiny house; outdoor ürünleri, doğa ve su sporları, motosiklet çeşitleri ve kamp donanımlarından arazi araçlarına, kadar sektöre dair tüm yenilikler tek çatı altında buluşuyor.

JOJO Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım, özellikle son dönemde kalabalığı giderek artan şehirlerin ve alternatif tatil anlayışlarının ön plana çıkmasıyla karavan, kamp, outdoor ve tiny house yapılara olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Doğa ile iç içe olmayı tercih eden binlerce doğaseverin bir araya geldiği turizmin incisi Antalya’da sektörün en prestijli yerli ve yabancı firmalarına karlı iş anlaşmalarının yanı sıra yeni pazarlar oluşturma imkanı sağlayacak. Antalya’nın bugüne kadar dünya genelinde yapılan tanıtımlarına farklı bir sektörden yeni bir kol oluşturacak bu fuar pandemi sonrası tüm dünyada popülerliği artan ve tanınan kamp, karavan, tiny house ve outdoor sektörünü ve Antalya turizmini ileri bir boyuta taşıyacaktır. Antalya’da fuarımız ile firmalar iş hacmini arttırmak, yeni bağlantılar kurmak, sektördeki gelişime ayak uydurmak ve kamp karavan sektörünü bir üst seviyeye taşımak için sektörün devlerini tek çatı altında buluşturmayı hedefliyoruz. Büyüyen ve gelişen kamp, karavan, outdoor, tiny house, off road araçlar sektöründe anadolu bölgesi ve güneyde açılması planlanan sektörün en büyük fuarında bölgemize, ülkemize, katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize ve tüm paydaşlarımıza bol kazançlı işler getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise Antalya’nın iklim ve ulaşım açısından fuarcılık sektörünün cazibe merkezi olduğunu belirterek, “Antalya’nın bacasız fabrika olarak görülen turizme kattığı katma değeri, tüm dünya büyük bir hayranlıkla izliyor. Deniz, kum, güneş, tarihle bütünleşen kentimizde böyle bir fuar düzenlemek önemli bir açığı kapatmak anlamına geliyor. Bu konuda emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

