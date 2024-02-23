YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da kamp, karavan, outdoor sektör liderleri bir araya geliyor

Antalya’da kamp, karavan, outdoor sektör liderleri bir araya geliyor

İHA İHA
23.02.2024 10:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizmin başkenti doğanın kalbi Antalya’da, kamp, karavan, outdoor, tiny house sektör liderleri bir araya geliyor

Antalya’da İlk kez Jojo Expo ve ANFAŞ’ın ortak düzenleyeceği Jojo Caravanport Antalya & Anfaş Outdoor Expo, 28 Şubat Çarşamba günü Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Jojo Expo ve ANFAŞ, 90’dan fazla firma 120’den fazla markayla Antalya’da ilk kez sektör liderleri ve doğaseverleri bir araya getirmenin heyecanını yaşıyor.

28 Şubat-3 Mart 2024 tarihleri arasında, 5 gün boyunca saat 10.30 ile 19.30 arası açık olacak fuarda; karavan çeşitleri, karavan yan sanayi, tiny house; outdoor ürünleri, doğa ve su sporları, motosiklet çeşitleri ve kamp donanımlarından arazi araçlarına, kadar sektöre dair tüm yenilikler tek çatı altında buluşuyor.

JOJO Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım, özellikle son dönemde kalabalığı giderek artan şehirlerin ve alternatif tatil anlayışlarının ön plana çıkmasıyla karavan, kamp, outdoor ve tiny house yapılara olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Doğa ile iç içe olmayı tercih eden binlerce doğaseverin bir araya geldiği turizmin incisi Antalya’da sektörün en prestijli yerli ve yabancı firmalarına karlı iş anlaşmalarının yanı sıra yeni pazarlar oluşturma imkanı sağlayacak. Antalya’nın bugüne kadar dünya genelinde yapılan tanıtımlarına farklı bir sektörden yeni bir kol oluşturacak bu fuar pandemi sonrası tüm dünyada popülerliği artan ve tanınan kamp, karavan, tiny house ve outdoor sektörünü ve Antalya turizmini ileri bir boyuta taşıyacaktır. Antalya’da fuarımız ile firmalar iş hacmini arttırmak, yeni bağlantılar kurmak, sektördeki gelişime ayak uydurmak ve kamp karavan sektörünü bir üst seviyeye taşımak için sektörün devlerini tek çatı altında buluşturmayı hedefliyoruz. Büyüyen ve gelişen kamp, karavan, outdoor, tiny house, off road araçlar sektöründe anadolu bölgesi ve güneyde açılması planlanan sektörün en büyük fuarında bölgemize, ülkemize, katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize ve tüm paydaşlarımıza bol kazançlı işler getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise Antalya’nın iklim ve ulaşım açısından fuarcılık sektörünün cazibe merkezi olduğunu belirterek, “Antalya’nın bacasız fabrika olarak görülen turizme kattığı katma değeri, tüm dünya büyük bir hayranlıkla izliyor. Deniz, kum, güneş, tarihle bütünleşen kentimizde böyle bir fuar düzenlemek önemli bir açığı kapatmak anlamına geliyor. Bu konuda emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 zanlı yakalandıElazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 zanlı yakalandı
Silah kaçakçısı jandarma tarafından yakalandıSilah kaçakçısı jandarma tarafından yakalandı
Salihli 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali’ne hazırSalihli 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali’ne hazır
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 23 Şubat Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:30
Öğle
13:16
İkindi
16:22
Akşam
18:51
Yatsı
20:06

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Cuma

Erol eczanesi
Manavgat
Kavuklu eczanesi
Kas
Orkide eczanesi
Kas
Alper eczanesi
Alanya
Pinarli eczanesi
Aksu
Kayra eczanesi
Kemer
Biçak eczanesi
Manavgat
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.