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Antalya'da kamu kurumundan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

30.10.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kamu kurumundan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Antalya'da kamu kurumundan bakır kablo çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına gelen hırsızlık ihbarı üzerine Çeltikçi Mahallesi'ne giden ekipler, bakır kabloları araçtan indirip evine götürmeye çalışan U.A'yı (33) yakaladı.

Evin girişi ve içerisindeki aramalarda, 85 kilogram antikron bakır kablo, 15 kilogram bakır şerit, 15 kilogram soyulmuş bakır kablo ve 2 çelik makası ele geçirildi.

Şüphelinin, kabloları Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi tesislerinden çaldığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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