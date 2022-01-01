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Antalya'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

01.01.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda Mehmet Candan (25) yönetimindeki 07 HJT 29 plakalı motosiklet, bankette park halinde bulunan F.E. (39) idaresindeki 07 E 0097 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Yola savrulan Candan'a O.G'nin kullandığı 07 LUK 02 plakalı otomobil çarptı.

112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan sürücüler F.E. ve O.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Candan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından babası Mehmet Candan'a teslim edildi.

Candan'ın naaşının yarın Konya'nın Bozkır ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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antalya Alanya

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