YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü

14.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fikret Ergün'ün (51) kullandığı 07 UU 071 plakalı kamyonete, Cumhuriyet Mahallesi D-400 kara yolunda, Onur Y'nin (30) idaresindeki 34 RK 3519 plakalı otomobil arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ergün, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Ergün kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Onur Y. gözaltına alındı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, otomobilin arkadan çarpması sonucu yoldan çıkan kamyonetin refüje çarparak durması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Flora Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Seda Özen Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Nehir Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Antalya, yabancılara konut satışında ikinci sırada

Antalya, yabancılara konut satışında ikinci sırada

Uysal : " Ukrayna - Türkiye dostluğunun adresi Muratpaşa "’

Uysal : " Ukrayna - Türkiye dostluğunun adresi Muratpaşa "’

Uysal : " Ukrayna - Türkiye dostluğunun adresi Muratpaşa "’

Uysal : " Ukrayna - Türkiye dostluğunun adresi Muratpaşa "’

Alanya’da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı

Alanya’da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

ATSO Başkanı Çetin: " Destekler seçici ve sektörel bazda olmalı"

ATSO Başkanı Çetin: " Destekler seçici ve sektörel bazda olmalı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.