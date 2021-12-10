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Antalya'da kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

10.12.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ramazan Bucak'ın (44) kullandığı 07 AAD 148 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Yukarı Kocayatak Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen konteyner yüklü 16 DAF 96 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Bucak ile kamyonette bulunan İlhan Eroğlu (29) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler kamyonette sıkışan sürücüyü çıkardı.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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