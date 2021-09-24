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Antalya’da kamyonla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

24.09.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kamyonla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonla tırın çarpıştığı kaza 1 kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Güler (38) idaresindeki 80 ACP 346 plakalı kamyon, Ilıca mahallesi D-400 kara yolunda Yasin Akay'ın kullandığı 20 ACL 197 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından kamyonda sıkışan Güler'i yaralı olarak çıkardı.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manavgat

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