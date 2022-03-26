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Antalya'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

26.03.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kuryelik yapan Ahmet Karasu'nun (22) kullandığı motosiklet, Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı'nda çöp kamyonuyla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Karasu, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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