YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kanala düşen sahipsiz atı itfaiye kurtardı

Antalya'da kanala düşen sahipsiz atı itfaiye kurtardı

01.10.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kanala düşen sahipsiz atı itfaiye kurtardı

Antalya'da kanala düşen sahipsiz atı itfaiye kurtardı

Antalya’nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kökez Mahallesi'ndeki boş kanala düşen atı görenler ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sahipsiz atı kepçe ile bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan at, Serik Belediyesinde görevli veteriner tarafından tedaviye alındı.

Antalya'da kanala düşen sahipsiz atı itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya 2. Kadın Kooperatifleri Festivali başladıAntalya 2. Kadın Kooperatifleri Festivali başladı
Antalya'da hastanın nefes borusundan sinek larvaları çıktıAntalya'da hastanın nefes borusundan sinek larvaları çıktı
Küçükçekmece'de araçla uyuşturucu satışına ilişkin 9 şüpheli yakalandıKüçükçekmece'de araçla uyuşturucu satışına ilişkin 9 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

Antalya Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:45
Öğle
12:52
İkindi
16:12
Akşam
18:49
Yatsı
20:03
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.