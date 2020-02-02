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Antalya’da kapı göbeklerini kırıp 11 evi soyan hırsızlar yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.02.2020 23:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ve Serik ilçesinde kapı kilidi göbeklerini kırarak 11 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Manavgat ve Serik Asayiş Büro Amirlikleri artan hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

Antalya’da kapı göbeklerini kırıp 11 evi soyan hırsızlar yakalandı

Antalya’nın Manavgat ve Serik ilçesinde kapı kilidi göbeklerini kırarak 11 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Manavgat ve Serik Asayiş Büro Amirlikleri artan hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Serik ilçesinde, bir şüphelinin kapı kilidinin göbeğini kırarak evine girmek üzere olduğunu fark eden ev sahibi M.Y. durumu polise bildirdi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğini güvenlik kameralarından tespit etti. E.Ç., kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. 9 suçtan kaydı bulunan şüpheli E.Ç.’nin 12 evden, 2 açıktan hırsızlık, 3 uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 3 tornavida, 1 anahtar, 3 çorap ile havlu ele geçirildi. E.Ç.’nin ayrıca Nizip Açık Cezaevinden izinli olarak çıktığı, Manavgat’ta kapı göbeği kırmak suretiyle 11 ayrı evden hırsızlık olaylarının da şüphelisi olduğu tespit edildi.
Ekipler yaptıkları araştırmalar sonucu E.Ç.’nin hırsızlık olaylarını Diyarbakır’dan Antalya’ya bir ay önce gelen A.T. ve M.T. ile gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin üzerilerinde ve Antalya merkezde kaldıkları apartta yapılan aramada, 4 laptop, 1 mouse, 8 altın yüzük, 2 bileklik, 1 kolye, 2 bez torba, 2 gümüş yüzük, 2 altın küpe, 1 kolye, 1 tespih, 1 kolye ucu, 1 tablet, 6 kol saati, 4 cep telefonuna 2 bilgisayar adaptörüne el konuldu.
3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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