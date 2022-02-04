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Antalya'da kar ve tipide mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

04.02.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kar ve tipide mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kar yağışı ve tipiye yakalanan 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Köprübaşı Yaylası'ndan yola çıkan 5 kişi, Taşatan Hacıbeleni ve Erikçiler mevkisinde kar ve tipi nedeniyle araçlarının içinde mahsur kaldı.

Yardım isteyen vatandaşların kurtarılması için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

İş makineleriyle yolda kalan araçları çekerek güvenli bölgeye taşıyan görevliler, vatandaşlara da gerekli yardımda bulundu.

Bu arada, Korkuteli ilçesine bağlı Taşkesik Mahallesi, Varsak Yaylası, Yeleme, Kırkpınar, Yazır, Datköy, Beğiş, Beğiş Susuzu, İmecik Susuzu ve Avdan mahallelerinde aşırı kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

Kapalı yollarda greyderlerle kar temizleme çalışması yapıldı. 10 yerleşim yerine ulaşım yeniden sağlanırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin nöbeti devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya

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