YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Antalya’da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

ANTALYA HABERLERİ  | 30.08.2020 23:02 | Son Güncelleme

Antalya ,30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu karada, denizde ve havada yaşadı.

Antalya ,30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu karada, denizde ve havada yaşadı. Cam Piramit önünden başlayan mobil kortej Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın çaldığı marşlar ve şarkılar eşliğinde kent merkezini dolaştı. Klasik araçlar, off-road araçları, vosvos arabalar ve motorların da yer aldığı kortej Antalyalılardan büyük ilgi gördü. Yeni Liman-varyant arasındaki sahil bandında tekneler üzerinden ses ve ışık gösterileri eşliğinde Atatürk görsellerinin su perdesine yansıtılmasıyla oluşan görsel şölen ise Antalyalılara unutulmayacak bir Zafer Bayramı coşkusu yaşattı. 30 Ağustos coşkusu Antalya semalarını renklendiren havai fişek gösterileriyle son buldu.

Kortejle başladı
Cam Piramit otoparkından hareket eden mobil kortej Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın çaldığı şarkılar ve marşlar eşliğinde Konyaaltı Caddesi, Işıklar Caddesi, Sampi Kavşağı’ndan Terra City önüne kadar devam etti. Klasik araçlar, off-road araçları, vosvos arabalar ve motorlarında yer aldığı kortej, özellikle Konyaaltı caddesi ve Işıklar Caddesi gibi halkın yoğun olduğu yerlerde büyük bir ilgiyle karşılandı. Yol kenarından bandonun çaldığı marşlara eşlik eden vatandaşlar Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.
Dönüş yolunda ise Özgürlük Bulvarı, Kırcami, Narenciye, Burhanettin Onat Caddesi, Mevlana Kavşağı, 100. Yıl Bulvarı’nı takiben yeniden Cam Piramit’e dönen kortej, güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Kortej, Cam Piramit otoparkında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Teknelerin görsel şovu
Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu denize de taşıdı. Yeni Liman’dan hareket eden tekneler marşlar eşliğinde gerçekleşen ışık gösterileriyle sahil bandında bulunan vatandaşlara görsel şölen yaşattı. 10. Yıl Marşı eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözleri eşliğinde Antalyalılar coşku ve gurur dolu anlar yaşadı. Tekneler üzerinde bulunan su perdesine Atatürk görsellerinin yansıtılmasıyla Türk bayraklarını havaya kaldıran Antalyalılar gösteriyi dakikalarca alkışladı.

Başkan Böcek’ten mesaj
Antalyalılar su perdesine yansıtılan Başkan Muhittin Böcek’in görseliyle büyük bir sürpriz yaşadı. Başkan Böcek’in daha önceki resmi bayramlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde gerçekleştirdiği konuşmalardan derlenen kutlama mesajı alkışlar eşliğinde izlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zafer Bayramı coşkusunu Antalya semalarına da taşıdı. Dakikalarca süren havai fişek gösterisi ile coşku doruğa çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladıİlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Karabük'te hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı
Karabük'te hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Sarıkamış’ta kavgada yaralanan hastaneye getirildi
Sarıkamış’ta kavgada yaralanan hastaneye getirildi

Antalya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:20
Öğle
13:03
İkindi
16:41
Akşam
19:35
Yatsı
20:53

Antalya Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Bahçelievler Eczanesi
Muratpasa
Beyaz Eczanesi
Muratpasa
Beyza Eczanesi
Muratpasa
Güllük Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
Zeytin Eczanesi
Muratpasa
Ata Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çandır fasulyesinde çapa zamanı
Çandır fasulyesinde çapa zamanı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.