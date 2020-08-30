Antalya’da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Antalya ,30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu karada, denizde ve havada yaşadı. Cam Piramit önünden başlayan mobil kortej Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın çaldığı marşlar ve şarkılar eşliğinde kent merkezini dolaştı. Klasik araçlar, off-road araçları, vosvos arabalar ve motorların da yer aldığı kortej Antalyalılardan büyük ilgi gördü. Yeni Liman-varyant arasındaki sahil bandında tekneler üzerinden ses ve ışık gösterileri eşliğinde Atatürk görsellerinin su perdesine yansıtılmasıyla oluşan görsel şölen ise Antalyalılara unutulmayacak bir Zafer Bayramı coşkusu yaşattı. 30 Ağustos coşkusu Antalya semalarını renklendiren havai fişek gösterileriyle son buldu.

Kortejle başladı

Cam Piramit otoparkından hareket eden mobil kortej Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın çaldığı şarkılar ve marşlar eşliğinde Konyaaltı Caddesi, Işıklar Caddesi, Sampi Kavşağı’ndan Terra City önüne kadar devam etti. Klasik araçlar, off-road araçları, vosvos arabalar ve motorlarında yer aldığı kortej, özellikle Konyaaltı caddesi ve Işıklar Caddesi gibi halkın yoğun olduğu yerlerde büyük bir ilgiyle karşılandı. Yol kenarından bandonun çaldığı marşlara eşlik eden vatandaşlar Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

Dönüş yolunda ise Özgürlük Bulvarı, Kırcami, Narenciye, Burhanettin Onat Caddesi, Mevlana Kavşağı, 100. Yıl Bulvarı’nı takiben yeniden Cam Piramit’e dönen kortej, güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Kortej, Cam Piramit otoparkında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.