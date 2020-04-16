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Antalya’da karantinayı ihlal eden 83 kişiye 261 bin TL ceza

ANTALYA HABERLERİ  | 16.04.2020 22:12 | Son Güncelleme

Antalya’da şehir dışından gelip evlerinde karantina kuralına uymayan 83 kişiye toplam 261 bin 580 TL cezai işlem uygulandı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 9 Nisan’dan bu yana karantina altındaki vatandaşların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Antalya’da karantinayı ihlal eden 83 kişiye 261 bin TL ceza

Antalya’da şehir dışından gelip evlerinde karantina kuralına uymayan 83 kişiye toplam 261 bin 580 TL cezai işlem uygulandı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 9 Nisan’dan bu yana karantina altındaki vatandaşların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Vali Karaloğlu, "Seyahat İzin Belgesiyle" Antalya’ya gelen ve 14 gün evde karantinada kalacağını taahhüt eden 3 bin 755 kişiyi emniyet ekiplerinin kontrol ettiğini belirtti. Bu kapsamda karantina kuralına uymayarak evlerinden çıkan 83 kişiye toplam 261 bin 580 TL cezai işlem uygulandı.
Karaloğlu, "Lütfen evde kalın. Toplum sağlığını riske atmayın" çağrısında bulundu.

Antalya’da karantinayı ihlal eden 83 kişiye 261 bin TL ceza

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